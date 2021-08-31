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وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية

04:29 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سوه ووك وزير الدفاع الوطنى بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وبحسب بيان، تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتي تضمنت مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا الجنوبية عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكداً على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين ووزير مشتريات الدفاع الكورى وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.​

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