وزير الإنتاج الحربي يناقش مع وزير دفاع كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب- مصراوي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، سوه ووك، وزير الدفاع الوطني بدولة كوريا الجنوبية، وهونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، يرافقهما وفد رفيع المستوى؛ لمناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم تأكيد دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

واستعرض اللقاء القدرات والإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة على الصعيدَين العسكري والمدني.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات الكورية في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي، تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية، والتي يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي وتصدير أيضًا منتجات هذه الشركات إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، وتم توجيه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض "EDEX2021" المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

وأكد سوه ووك وزير الدفاع الوطني بدولة كوريا الجنوبية أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت في التطور خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين؛ خصوصاً أن البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية كبيرة، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة في مجالات مماثلة في كوريا الجنوبية.

وأشاد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، وبدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، واهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تمت بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على أهمية تبادل الزيارات والوفود الفنية بين الجانبين؛ للوقوف على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.