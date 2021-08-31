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بسبب إصابات كورونا.. كاتدرائية الإسكندرية وكنيسة مارجرجس سبورتنج تعتذران عن استقبال أي رحلات

03:11 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
بسبب إصابات كورونا.. كاتدرائية الإسكندرية وكنيسة مارجرجس سبورتنج تعتذران عن استقبال أي رحلات

كاتدرائية الإسكندرية

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وكنيسة مارجرجس سبورتنج، اعتذارهما عن استقبال أي رحلات قادمة للزيارة وذلك بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت مطرانية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا إبرام أسقف الفيوم، عودة نظام الحجز المسبق للقداسات، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ونوّهت المطرانية بعودة القداسات بنظام الحجز المسبق عن طريق استقبال التليفونات، دون استثناء سواء الشعب أو شمامسة الكنيسة، وذلك من يوم أمس الاثنين 30 أغسطس الجاري.

وشددت المطرانية على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة عند حضور القداسات وجميع أنشطة الكنيسة، وكذلك العمل على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ويستمر فريق الكشافة الكَنسية وخدام الكنيسة في تنظيم الحضور ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بدقة مع ارتداء الكمامة، وتباعد المسافات واستخدام الكحول والمطهرات.

كاتدرائية الإسكندرية كنيسة مارجرجس فيروس كورونا إصابات كورونا

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