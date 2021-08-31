"العليا لحقوق الإنسان": تجهيز الموقع الإلكتروني لإطلاقه قريباً

كتب- مصراوي:

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

وشهد الاجتماع قيام السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، باستعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهرَي يونيو ويوليو 2021.

وتناول الاجتماع الموقف بالنسبة إلى إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تعدها الأمانة الفنية عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تجهيز الموقع الإلكتروني للجنة العليا على شبكة الإنترنت؛ تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، وكذا التنسيق الجاري مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا، الالتزام بمواصلة العمل الجاد على كل جوانب ملف حقوق الإنسان لتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها؛ لا سيما أن اللجنة تعد إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، فضلاً عن أن مصر تمتلك إطارًا دستوريًّا وتشريعيًّا متقدمًا لحماية الحقوق والحريات، إضافة إلى رصيد كبير من التجارب الناجحة للبناء على التقدم المحرز في إطارها.