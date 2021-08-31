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مصادر: زينب عزيز رئيسا للمركز القومي للسينما

02:48 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
مصادر: زينب عزيز رئيسا للمركز القومي للسينما

زينب عزيز

كتب- مصراوي:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، في تصريحات خاصة لمصراوي، تولي السيناريست زينب عزيز، رئاسة المركز القومي للسينما، خلفا للسيناريست محمد الباسوسي، بعد بلوغه سن التقاعد القانوني.

زينب عزيز، كاتبة مصرية، درست بكلية الآداب ثم التحتقت بعدها بمعهد النقد الفني من أجل العمل في مجال الصحافة، لكنها عدلت عن رأيها والتحقت بقسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وتحول أول سيناريو لها إلى فيلم للمخرج محمد خان بعنوان (يوم حار جدًا) في عام 1995، ثم ابتعدت لسنوات عن العمل السينمائي وعادت مرة أخرى لتتعاون مع المخرج علي إدريس من خلال فيلم (حريم كريم) في عام 2005، واستمرت في الكتابة للسينما، من أفلامها: (كلام في الحب، ألوان السما السبعة، عصابة الدكتور عمر، يوم ما اتقابلنا، البر التاني).​

زينب عزيز المركز القومي للسينما وزارة الثقافة محمد الباسوسي

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