الجيزة: رفع 9 آلاف طن مخلفات في 4 أحياء بالمحافظة

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الجيزة: حملات لرفع إشغالات وتعديات على الطريق العام في 6 أحياء بالمحافظة

كتب- يوسف عفيفي:

أجرت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة اليوم الثلاثاء، رفع 8933 طن مخلفات، في 4 أحياء بالمحافظة، وجاري استكمال الأعمال بصفة مستمرة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، شفيق جلال بشأن رفع كفـاءة النظـافـة والكنس الآلي والحدائق بنطاق أحياء الجيزة.

وشملت أعمال الرفع، حي العمرانية والطالبية والدقي وجنوب الجيزة، حيث تم تنفيذ حملات نظافة وتجريد، وكنس آلي في شوارع ترعة الزمر، وخاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية والزعيم محمد أنور السادات (ترسا سابقا) بنطاق حي الطالبية، وميدان المساحة وحسين واصف من المساحة بنطاق حي الدقي.

وقامت فرق الحدائق بتنفيذ أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية وشارع الزعيم محمد أنور السادات (ترسا سابقاً) بنطاق حي الطالبية وقص وتهذيب الأشجار بشارع ثروت بنطاق حي الدقي وتقليم النخيل بشارع الجامعة بنطاق حي جنوب الجيزة .