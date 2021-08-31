بالشروط.. الجامع الأزهر يعلن حاجته لمحفظي قرآن من العاملين بالجهاز الإداري والمحالين للمعاش

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، فتح باب التقدم للراغبين في العمل بفروع الأروقة على مستوى الجمهورية "محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد، أو معلمي قراءات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المُحالين للمعاش، وذلك وَفقَ الضوابط والشروط التالية:

- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر.

- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش.

- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية.

- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب).

- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

- أن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا لطبيعة العمل.

- تقديم بيان حالة وظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موجه للجامع الأزهر الشريف، يتم سحبه سكانر و رفعه على رابط التقديم.

ـــ التقديم إلكترونيًّا على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي :

https://www.azhar.eg/form?fid=141

- آخر موعد للتقديم 15 سبتمبر 2021.

ولمعرفة عناوين مقرات فروع أروقة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، عبر الرابط التالي:

https://azhar.eg/alruwaq/quran-3.htm