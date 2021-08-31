Masrawy logo white

بالشروط.. الجامع الأزهر يعلن حاجته لمحفظي قرآن من العاملين بالجهاز الإداري والمحالين للمعاش

02:18 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
بالشروط.. الجامع الأزهر يعلن حاجته لمحفظي قرآن من العاملين بالجهاز الإداري والمحالين للمعاش

الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، فتح باب التقدم للراغبين في العمل بفروع الأروقة على مستوى الجمهورية "محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد، أو معلمي قراءات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المُحالين للمعاش، وذلك وَفقَ الضوابط والشروط التالية:
- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.
- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر.
- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش.
- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية.
- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب).
- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.
- أن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا لطبيعة العمل.
- تقديم بيان حالة وظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موجه للجامع الأزهر الشريف، يتم سحبه سكانر و رفعه على رابط التقديم.

ـــ التقديم إلكترونيًّا على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي :
https://www.azhar.eg/form?fid=141
- آخر موعد للتقديم 15 سبتمبر 2021.

ولمعرفة عناوين مقرات فروع أروقة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، عبر الرابط التالي:
https://azhar.eg/alruwaq/quran-3.htm

محفظي القرآن الجامع الأزهر تعليم القرآن إدارة الأزهر

الخبر التالى:

الجيزة: رفع 9 آلاف طن مخلفات في 4 أحياء بالمحافظة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
263

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

288162

إجمالي الإصابات

16727

إجمالي الوفيات

238580

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا