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البابا تواضروس ينعي القس أثناسيوس لطيف شقيق الأنبا بيجول رئيس دير المحرق

02:11 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
البابا تواضروس ينعي القس أثناسيوس لطيف شقيق الأنبا بيجول رئيس دير المحرق

القس أثناسيوس لطيف

كتب- مينا غالي:

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، القس أثناسيوس لطيف كاهن كنائس ببهجورة التابعة لإيبارشية نجع حمادي.

وقال البابا في نص برقية التعزية: نتقدم بخالص العزاء لصاحبي النيافة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، ولمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي، في نياحة الأب الفاضل القس أثناسيوس لطيف، ونلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنائس بهجورة ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
وتوفي بشكل مفاجئ أمس الأب القس أثناسيوس لطيف كاهن كنائس بهجورة، التابعة لإيبارشية نجع حمادي، وشقيق نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، عن عمر قارب 58 عامًا وبعد خدمة كهنوتية قصيرة تجاوزت ست سنوات.

القس أثناسيوس لطيف البابا تواضروس الأنبا بيجول نجع حمادي

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