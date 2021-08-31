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جامعة الملك سلمان تقبل الدبلومات.. 4 فئات يحق لها التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية

02:00 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
جامعة الملك سلمان تقبل الدبلومات.. 4 فئات يحق لها التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية

جامعة الملك سلمان

كتب- محمد نصار:

أعلنت الجامعات المصرية الأهلية الأربع: (جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة) عن فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي 2021/ 2022.

ويكون التسجيل، بحسب ما ورد في موقع تسجيل الجامعات الأهلية للطلاب وفق التالي:

1- الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

2- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق.

3- يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة، والتقدم عن طريق إدارة الوافدين.

4- جامعة الملك سلمان الدولية تقبل الدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة.

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