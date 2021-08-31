جامعة الملك سلمان تقبل الدبلومات.. 4 فئات يحق لها التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية
كتب- محمد نصار:
أعلنت الجامعات المصرية الأهلية الأربع: (جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة) عن فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي 2021/ 2022.
ويكون التسجيل، بحسب ما ورد في موقع تسجيل الجامعات الأهلية للطلاب وفق التالي:
1- الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق.
3- يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة، والتقدم عن طريق إدارة الوافدين.
4- جامعة الملك سلمان الدولية تقبل الدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة.
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