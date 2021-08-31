الجيزة: حملات لرفع إشغالات وتعديات على الطريق العام في 6 أحياء بالمحافظة

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كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تواصل حملاتها المستمرة على مدار اليوم بالأحياء والمراكز والمدن للحد من الإشغالات ورفع كافة التعديات الموجودة بالطريق العام والتي تسئ للمظهر العام وتؤثر علي حركة سير السيارات والمشاة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع للعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين.

الدقي

وشن حي الدقي حملة مكبرة شملت شوارع مصدق وسليمان جوهر والتي تم خلالها مراجعة تراخيص المحلات ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق.

العجوزة

شن حي العجوزة، حملة مماثلة شملت شوارع النيل وعبدة خطاب ويوسف البنداري والمعتمدية وبكر عليوة ومصطفى العسال بأرض اللواء والتي أسفرت عن إزالة كشك مخالف بدون ترخيص بشارع النيل ورفع عدد من المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي.

بولاق الدكرور

شن حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة أسفرت عن غلق عدد ٥ محلات لممارسة نشاط بدون ترخيص وضبط ٨ مركبات توكتوك لسيرهم عكس الإتجاه ورفع ١٤٥ حالة إشغال متنوعة والتحفظ علي ١٩ تروسيكل وعدد ٥ سيارات نصف نقل.

كما تم تحرير عدد ٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار و٢ محضر عدم وجود رخصه و٢ محضر عدم وجود شهادة صحية.

العمرانية

وفي حي العمرانية، استهدفت الحملة شوارع عدوى سليم وفاطمة رشدى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

جنوب الجيزة

أما في حي جنوب الجيزة، تم رفع السيارات المتهالكة بشارع المجزر الآلى بالمنيب والتي تشوه المظهر العام.

أوسيم

تمكن مركز ومدينة أوسيم، من ضبط سيارة نقل لقيامها بإلقاء المخلفات الصلبة أسفل محور روض الفرج وذلك بالمخالفة للقانون وعدم إلقاءها بالمقالب العمومية، كما تم رفع " ٢١ " حالة إشغال وتحرير عدد ٣ محاضر إشغال بمدينة الحوامدية.