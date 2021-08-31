مطار القاهرة: وصول ومغادرة 326 رحلة لنقل 42 ألف راكب.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الثلاثاء، سفر ووصول 42 ألف راكب، على 326 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية و"مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن صالات المطار ستشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 160 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 17 ألف راكب، وسفر 166 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 25 ألف راكبا، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا؛ خصوصًا على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس؛ حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 التحليلي فور وصولهم إلى المطار.