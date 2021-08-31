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ضبط سجائر إلكترونية بمطار القاهرة مع راكبة قادمة من روسيا

10:27 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 202 جهاز "IQOS" للسجائر الإلكترونية، أخفتها راكبة مصرية داخل طيات ملابسها داخل حقائبها، لتضليل رجال الجمارك فور وصولها من روسيا، والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية، والقادمة من موسكو، استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك راكبة مصرية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد صباح مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب، قام صابر عبدالحميد نائب مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، بتكليف أحمد مجاهد تحت إشراف حازم علي مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما أسفر عن وجود 202 جهاز "IQOS" والتي تستخدم للسجائر الإلكترونية، مخبأ داخل حقائب كبيرة الحجم، أخفتها بين طيات الملابس.

وأمر عبدالعال نعمان مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، بعد العرض على الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس المصلحة، تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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