"غرفة سياحة الغوص" توقع مبادرة للحد من استخدام البلاستيك

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، توقيع مبادرة السياحة العالمية للحد من البلاستيك، في إطار المبادرة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر.

وأكدت الغرفة في بيان اليوم، تأييدها للرؤية المشتركة للمبادرة للحد من أسباب التلوث البلاستيكي الجذرية وتدعم كلاً من قرار محافظة البحر الأحمر وقرار محافظة جنوب سيناء في حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، الصادرة سنة 2019 و2020، وكذلك جهود وزارة البيئة في الحد من التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك وتقليل استخدامه والعمل على القضاء عليه في جميع أنحاء مصر.

وتهدف مبادرة السياحة العالمية للحد من البلاستيك على توحيد قطاع السياحة وراء رؤية مشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي، وتمكن الشركات والحكومات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية من اتخاذ إجراءات متضافرة، تقود بالقدوة في التحول نحو التعميم في الحد من البلاستيك.

وتعهدت الغرفة من خلال هذه المبادرة، على مساعدة أعضائها بتقديم حلول عملية للحد من البلاستيك في القطاع ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل، والتخلص من المواد البلاستيكية التي ليس لها ضرورة وابتكار حلول بديلة للمواد البلاستيكية التي نحتاجها لكي يتم إعادة استخدامها بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد.

ودعت غرفة الغوص، جميع أعضاء الغرفة على استخدام عناصر أحادية الاستخدام قابلة للتحلل أو عناصر قابلة لإعادة الاستخدام وتعقيمها بصورة صحيحة بعد كل مرة.

وبتوقيع هذه المعاهدة، تلتزم غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بحلول عام 2025 بالآتي:

- إرسال خطاب رسمي لجميع أعضاء الغرفة في مصر لتشجيعهم على الانضمام للمبادرة، والذي سيتضمن توصيات للقطاع السياحي للاستمرار في العمل على الحد من استخدام البلاستيك ومبادئ الغرفة التوجيهية للحد منه.

- تقديم دورات توعوية مجانية حول التلوث البلاستيكي في قطاع السياحة والاستمرار في رفع مستوى الوعي من خلال إنشاء محتوي تعليمي ومقاطع توعوية وحملات تنظيف وورش عمل بالتعاون مع منظمات أخرى.

- توفير قائمة بالموردين الذين يقدمون منتجات وبدائل قابلة للتحلل الحيوي ومشاركتها مع العاملين في القطاع.

• نشر وإيصال إنجازات الغرفة من خلال المنشورات التي تشاركها الغرفة مع الأعضاء في القطاع وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

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