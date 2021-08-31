حدث ليلًا| سلع جديدة على بطاقات التموين والقصة الكاملة لتحرير طفل المحلة "زياد"

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-زيادة متواصلة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238580 حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-عمه وسر الـ 2 مليون.. القصة الكاملة لتحرير طفل المحلة "زياد"

كشف الطفل زياد البحيري، الذي نجحت قوات أمن الغربية في تحريره صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة اختطافه من قبل ملثمين في مدينة المحلة الكبرى، والتي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس الأحد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رحلة الـ 48 ساعة.. الأمن يضبط المتهمين باختطاف طفل الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل الغربية وإعادته لأسرته.

للتفاصيل اضغط الرابط

-عضو بـ"خارجية الشيوخ": قمة بغداد أعادت العراق لـ"الحضن العربي"

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن قمة بغداد التي انعقدت بالعاصمة العراقية مؤخرا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت العراق مجددًا لـ"الحضن العربي"، مشيرة إلى أن اهتمام مصر بالقمة ومشاركتها الفاعلة والقوية تأتي من منطلق حرص مصر علي العراق كدولة ذات تاريخ وحضارة وموقع استراتيجي مهم في المنطقة، وكذلك للتأكيد علي عودة مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة واستقلال القرار.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"الوطنية للصحافة" تنظم مسابقة للمُبدعين في خمس فروع صحفية.. ننشر التفاصيل

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، تنظيم مسابقة للمُبدعين، في 5 فروع صحفية، وهي فن الكاريكاتير والمقال الساخر، ومقال الرأي، والمقال الخبري، والمقال التحليلي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة التنشيط السياحي

أقيم مساء اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتم خلاله إحاطة أعضاء اللجنة باعتماد مجلس الوزراء للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بالأسماء.. الأوقاف تعتمد المجموعة الأولى من الواعظات المحفظات

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بشأن المجموعة الأولى من الواعظات المحفظات اللائي سيوكل إليهن مهمة تحفيظ القرآن الكريم، وبيان مقاصده العامة إلى جانب قيامهن بدورهن المتميز في العمل الدعوي والتثقيفي والتوعوي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بالصور.. جولة لأطفال "أهل مصر" في الكنيسة المرقسية ومسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية

زار اليوم الاثنين، الأطفال المشاركون في مشروع "أهل مصر" الثقافي، الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ومسجد أبو العباس المرسي، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة لمشروع الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية "أهل مصر"، والذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الوضع كارثي.. الأرصاد تكشف تفاصيل إعصار "إيدا" الأمريكي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن عاصفة وحشية من الفئة الرابعة تدعى "أيدا" ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فية إعصار كاترينا الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"المتحدة" تكشف خطتها لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم

وجّه المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذية للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لكل قيادات الشركة على المجهود المبذول طيلة الفترة الماضية للحصول على حق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"بط وورق عنب".. "نقابة بقالي التموين": سلع جديدة على البطاقات المدعمة

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إنه يجري حاليًا إدخال بعض السلع الجديدة على بطاقات التموين، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، وأبرزها البط المسكوفي والبرجر والمحشي وورق العنب.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وسيلتان للدفع واستثناء وحيد.. 3 خطوات لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

ينتظر المواطنون من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء البت النهائي في طلباتهم التي تقدموا بها من أجل إتمام التصالح وتقنين الأوضاع بشكل كامل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بعد مي حلمي.. أبرز قرارات "الإعلاميين" ضد مقدمي البرامج

أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم 19 بمنع ظهور مي حلمي مقدمة برنامج "الحكم" على قناة الحدث اليوم علي أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لإنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية غرب القاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم الاثنين، لاستعراض مقترح بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس سيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بالأسماء.. السيسي يوافق على تعيين 364 مندوبًا مساعدًا جديدًا بهيئة قضايا الدولة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2021، بشأن تعيين عدد 364 مندوبًا مساعدًا في هيئة قضايا الدولة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي يستعرض خطة تطوير شبكة طرق الصعيد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي يوجّه بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التنسيق بين جهات الولاية بشأن الأراضي الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين؛ لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-خاص| لجميع الحالات وبالجرعات.. ننشر بروتوكول العلاج الجديد لكورونا

حصل مصراوي على بروتوكول علاج كورونا الذي عكفت اللجنة العلمية بوزارة الصحة على تحديثه على مدار الأسابيع الماضية، في خضم استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بمشاركة ٣٤ من المطارنة والأساقفة.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا بطرس في الكاتدرائية

شهدت الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، الذي توفي أم

للتفاصيل اضغط الرابط

-الأزهر يدين هجوم "بيني" الإرهابي ويعزي الكونغو في ضحاياه

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الوحشي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء، بإقليم بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

للتفاصيل اضغط الرابط

-مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"سيمنز".. ويشيد بانتهاء تفاصيل عقد إنشاء القطار السريع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" العالمية، في حضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة "سيمنز" للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للإنشاءات".

للتفاصيل اضغط الرابط

-بيانات رسمية لكورونا في مصر: 152% زيادة بالإصابات خلال أسبوعين

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا، ارتفاعها التدريجي لتصل إلى مستوى جديد بزيادة عن 250 حالة يوميا، على أعتاب الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

للتفاصيل اضغط الرابط

-طالبان تحتفل بمغادرة آخر القوات الأمريكية أفغانستان

احتفلت حركة طالبان بعد مغادرة آخر القوات الأمريكية كابول، مما وضع حدًا لعمليات الإجلاء التي تقودها الولايات المتحدة في المطار والحرب التي تقودها واشنطن في أفغانستان منذ 20 عامًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-أول تعليق من بايدن بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

للتفاصيل اضغط الرابط

-روسيا تكشف سبب امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول أفغانستان

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أن سبب امتناع موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول أفغانستان هو تجاهل مقدمي مشروع القرار للنقاط المبدئية التي تثير قلق روسيا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مصدر أمني عراقي: مقتل شرطي بهجوم مسلح في كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شرطي في هجوم مسلح بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-إسرائيل تحذر من مظاهرات "الإرباك الليلي" عند حدود غزة

تظاهر مئات الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل يوم الاثنين في الليلة الثالثة على التوالي، حيث حذر قائد الجيش الإسرائيلي الجنرال افيف كوخافي من أن الجيش لن يتردد في الرد على أي عنف.

للتفاصيل اضغط الرابط

-التحالف العربي: الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًا حوثيًا أطلق نحو جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الجيش الأمريكي يحقق في مقتل مدنيين على أيدي جنوده في كابول

أسفرت ضربة جوية أمريكية بطائرة مُسيّرة في العاصمة الأفغانية كابل عن مقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم ستة أطفال، حسبما قال أقارب ناجون لبي بي سي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مجلس الأمن يوافق على إيجاد "ممر آمن" من كابول بعد مغادرة القوات الأمريكية

وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بإيجاد منطقة "ممر آمن" من العاصمة الأفغانية كابول بعد الانسحاب الأمريكي.

للتفاصيل اضغط الرابط

​