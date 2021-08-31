​​تنتج طن حليب.. الزراعة تستهدف استيراد 250 ألف رأس أبقار "هولشتاين"

كتب- أحمد مسعد:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لمتابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

وكشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، خطة الوزارة لتحسين سلالات الماشية الموجودة في مصر من خلال عدة محاور، أولها استيراد هذه الماشية أو استيراد الحيوانات المنوية لاستخدامها في التلقيح الاصطناعي للماشية المحلية.

وقال سليمان في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنه طبقًا للتوجيهات السياسية تسمح باستيراد أنواع "الهولشتاين الهولندي"، موطنها الأصلي من هولندا والدنمارك، مشيرًا إلى أن البقرة الواحدة بإمكانها إنتاج أكثر من 100 ألف كجم من الحليب.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن الوزارة وضعت خطة لاستيراد 250 ألف رأس ماشية لقطاع الثروة الحيوانية حتى عام 2023، استكمالًا لخطة تسمين وتربية عجول وإناث البتلو بدلًا من ذبح العجول الصغيرة.

ولفت سلمان إلى وجود خطة لاستيراد عجلات أبقار عشار من سلالات عالية الإنتاجية للتربية المنزلية، تهدف إلى دعم صغار المربين والفلاحين، موكدًا أن مشروع البتلو من ضمن المشروعات التي حسنت من معدلات الاكتفاء الذاتي من %50 فقط حتى وصلت حاليًا إلى %60 من اللحوم الحمراء، ومن المستهدف أن تصل إلى %65 عام 2025.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية، إلى أن حجم تمويل مشروعات تسمين عجول البتلو وملء الفراغات في المزارع، بلغ حتى الآن ما يقرب من 5 مليارات جنيه بتسهيلات من البنوك، خاصة عقب قرارات البنك المركزي لإدراج القطاع الحيواني ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5.