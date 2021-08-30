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رئيس الأسقفية يصطحب وفدًا بريطانيًا لزيارة مستشفى السادات

11:41 م الإثنين 30 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

اصطحب دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفدًا من المفوضية الخيرية البريطانية في زيارة لمستشفى هرمل الأسقفية بمدينة السادات وهو مستشفى خيري تابع للكنيسة.

وعرض دكتور هاني أبادير مدير المستشفى ونائبه دكتور سمير وديع، ملخصًا عن متابعة العمل في المستشفى وأخر ما جاء من الأجهزة الطبية الجديدة، كما تفقد الوفد خلال الزيارة العيادات الخارجية وغرفة العمليات وقسم الطوارئ واستمعوا إلى نبذة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتابع الوفد أعمال البناء والتطوير في مشروع تعلية المستشفى، بالإضافة لإنشاء قسم عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة المبتسرين (حضانات حديثي الولادة) وذلك بدعم من المفوضية الخيرية البريطانية.

جدير بالذكر أن المستشفى افتُتح فى البداية كمركز طبى مكون من عدد من العيادات عام 1996 ثم بعد ذلك تم افتتاح المستشفى في أواخر سنة 2011م كمستشفى خيرى تخدم سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين بلا تمييز وهى تابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر.

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