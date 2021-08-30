بالأسماء.. الأوقاف تعتمد المجموعة الأولى من الواعظات المحفظات

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بشأن المجموعة الأولى من الواعظات المحفظات اللائي سيوكل إليهن مهمة تحفيظ القرآن الكريم، وبيان مقاصده العامة إلى جانب قيامهن بدورهن المتميز في العمل الدعوي والتثقيفي والتوعوي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن الواعظات اللائي تم اعتمادهن:

أولًا: خريجات أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات (الدفعة الأولى):

1. جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ - الجيزة

2. حنان متولي توفيق يوسف مختار - الإسكندرية

3. دينا محمد حسن جدامي - القاهرة

4. راوية عبد المنعم محمد خليل - الجيزة

5. سحر محمد شوقي محمد المرسي جعيصه - الجيزة

6. عبير أنور محمد خيري الرافعي - القاهرة

7. منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة

8. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة

9. نفين حسن أنور أحمد مختار - القاهرة

10. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم - القاهرة

11. يمنى محمد أبو النصر مقدم عبد العال - القاهرة

ثانيًا: خريجات أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات (الدفعة الثانية)

12. آمال محمود علي البيومي - الجيزة

13. تيسير محمد الفتوح محيسن - المنوفية

14. صفاء إبراهيم محمد عبد الغني - المنيا

15. غادة علي محمد أحمد الإبياري - القاهرة

16. ماجدة حماية الله محمد إبراهيم - الجيزة

17. ميسا جابر عبده وروري - المنوفية

ثالثًا: الدارسات بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات (الدفعة الثالثة ) :

18. انجبار محمد محمد أبو موسى - المنوفية

19. إيمان أحمد فريد أبو حديد - القاهرة

20. رابحة صلاح الدين مصطفى سالم - القاهرة

21. سحر رؤوف صبري ناجي - الغربية

22. سحر شعبان سنوسي كريم - القاهرة

23. سناء طه السيد موسى - المنوفية

24. غادة عبد المتعال منصور عرفة - القاهرة

25. فاطمة الزهراء حسين منصور حسن - المنيا

26. فاطمة موسى عنتر المرسي - الدقهلية

27. ماجدة محمود يوسف محمد - الإسكندرية

28. منال إبراهيم شبيب عامر - القاهرة

29. منال عبد الوهاب أمين حامد - الجيزة

30. منى مصطفى فهمي محمد - القاهرة

31. مها عبد الرحيم بليغ محمد - القاهرة

32. ولاء مصطفى بكر البطة - الدقهلية

رابعًا: أوائل المسابقات القرآنية ومسابقة التميز من غير خريجات الأكاديمية :

33. سكينة فريد عبد الحميد - بورسعيد

34. صفاء محمد صبري سعود - الغربية

35. كامليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة

36. مروة اسماعيل محمد أحمد - الشرقية

37. ناهد السيد محمد حسن - القاهرة

وعلى جميع واعظات الأوقاف المعينات والمتطوعات الراغبات في مشاركة زميلاتهن المذكورات أعلاه من الواعظات المحفظات في مهام التحفيظ وشرح مقاصد القرآن الكريم ممن لم ترد أسماؤهن أعلاه تسجيل رغباتهن على النموذج المرفق وذلك تمهيدًا لعقد دورة متخصصة في فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم لجميع الواعظات اللائي يتم اعتمادهن واعظات محفظات.

للتسجيل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا