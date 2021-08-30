​الوضع كارثي.. الأرصاد تكشف تفاصيل إعصار "إيدا" الأمريكي

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن عاصفة وحشية من الفئة الرابعة تدعى "أيدا" ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فية إعصار كاترينا الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها، اليوم الاثنين، أن رياحًا عاتية ترافق "إيدا" بلغت سرعتها 150 ميلًا في الساعة (230 كم / ساعة) لتصبح خامس أقوى إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن الرياح هبطت بعد ساعات إلى عاصفة من الفئة 1 مع رياح قصوى تبلغ سرعتها 95 ميلًا في الساعة (155 كم / ساعة) أثناء زحفها إلى الداخل، وعينها حوالي 45 ميلًا (70 كيلومترا)، بينما غمر ارتفاع المحيط الجزر المجاورة حتى وصل إلى اليابسة وأصبحت أجزاء كبيرة من الولاية تحت سطح البحر.

يأتي هذا بينما أصبح ما يزيد عن مليون منزل وشركة بدون كهرباء في جميع أنحاء الولاية بسبب الأضرار الكارثية التي سببها الإعصار، وتم إجلاء كل مرضى فيروس كورونا في المستشفيات إلى خارج الولاية.

وقالت الهيئة، إن الولاية الآن تحت سيطرة فرق الإنقاذ حيث إن الوضع كارثي وأكثر من المتوقع.