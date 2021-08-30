"المتحدة" تكشف خطتها لبث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم

كتب- مينا غالي:

وجّه المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذية للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لكل قيادات الشركة على المجهود المبذول طيلة الفترة الماضية للحصول على حق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن البث سيكون فضائيًا وأرضيًا وعلى موقع الشركة عبر الإنترنت.

وتابع خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أنه سيتم بث 6 مباريات إضافة إلى المباراتين الفاصلتين اللتين تمهدان لتأهل مصر لبطولة كأس العالم 2022.

وأوضح المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن العمل من أجل الحصول على حقوق البث استمر طيلة عام ونصف .

وأوضح أن التفاوض كان بشكل مباشر مع الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا"، والذي بلغ مصر بالقرار قبل نحو ساعتين من الآن.

وأكد أن هذا الامر كان حلمًا وبمثابة قضاء على الاحتكار، مشيرًا إلى أن القنوات الرياضية طيلة السنوات الماضية تحقق إنجازًا تلو الآخر وتم تتويجها اليوم بإذاعة مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.

وواصل: نعمل على الاستعداد الجيد لتقديم خدمة مشرفة تليق بمصر، مضيفًا "من الوارد الاستعانة بمعلقين واستوديو تحليل خارجي".

