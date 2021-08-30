"بط وورق عنب".. "نقابة بقالي التموين": سلع جديدة على البطاقات المدعمة

(مصراوي):

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إنه يجري حاليًا إدخال بعض السلع الجديدة على بطاقات التموين، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، وأبرزها البط المسكوفي والبرجر والمحشي وورق العنب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الفرصة متاحة للتاجر الذي يرغب بالمشاركة في المنظومة: "لو عايز ينجح ويكبر عليه أن يطور نفسه ويشتري ثلاجة".

وأوضح نادي: "نعمل على تغيير المنظومة التموينية من سكر وزيت ومكرونة، إلى اللحوم والدواجن والخضروات وغيرها وجاري تنفيذ هذه القرارات".

ولفت نادي إلى أن تأهيل محال التموين بدأ منذ عام 2016، عندما فعل الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق، فكرة نقاط الخبز واستبدالها بسلع تموينية، وتم تطوير منظومة البقالة وأصبح غالبية البقالين لديهم ثلاجات، والان نرغب في إدخال سلع جديدة لتنشيط المنتجات التموينية.

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