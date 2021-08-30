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​وسيلتان للدفع واستثناء وحيد.. 3 خطوات لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

09:19 م الإثنين 30 أغسطس 2021
​وسيلتان للدفع واستثناء وحيد.. 3 خطوات لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

ينتظر المواطنون من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء البت النهائي في طلباتهم التي تقدموا بها من أجل إتمام التصالح وتقنين الأوضاع بشكل كامل.

وفيما يلي 3 خطوات وإجراءات مطلوبة من ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح.

1- سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة الدفع كاش.

2- التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.

3- طـلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ويستثنى مـن ذلك القرى وتوابعها.

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