​وسيلتان للدفع واستثناء وحيد.. 3 خطوات لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

ينتظر المواطنون من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء البت النهائي في طلباتهم التي تقدموا بها من أجل إتمام التصالح وتقنين الأوضاع بشكل كامل.

وفيما يلي 3 خطوات وإجراءات مطلوبة من ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح.

1- سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة الدفع كاش.

2- التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.

3- طـلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ويستثنى مـن ذلك القرى وتوابعها.