وسيلتان للدفع واستثناء وحيد.. 3 خطوات لإنهاء التصالح في مخالفات البناء
كتب- محمد نصار:
ينتظر المواطنون من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء البت النهائي في طلباتهم التي تقدموا بها من أجل إتمام التصالح وتقنين الأوضاع بشكل كامل.
وفيما يلي 3 خطوات وإجراءات مطلوبة من ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على طلب التصالح.
1- سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة الدفع كاش.
2- التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.
3- طـلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ويستثنى مـن ذلك القرى وتوابعها.
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