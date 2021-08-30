Masrawy logo white

حدث تشبع.. معاون وزير الإسكان: طرحنا 260 ألف قطعة أرض.. وقرار الاكتفاء للتنظيم والرصد

08:36 م الإثنين 30 أغسطس 2021
حدث تشبع.. معاون وزير الإسكان: طرحنا 260 ألف قطعة أرض.. وقرار الاكتفاء للتنظيم والرصد

الدكتور وليد عباس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة لم تمنع أو توقف طرح الأراضي، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طرح 260 ألف قطعة أرض للأفراد بالمدن الجديدة، مما أدى إلى حالة من التشبع بكل المدن.

وأضاف عباس، في تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد، أن عدد الأراضي التي تم طرحها ضخم جدا ولم يحدث في مصر قبل ذلك، موضحا أننا بصدد متابعة المواقف التنفيذي الخاصة بكل هذه الأراضي التي تم طرحها بحيث نطمأن على عمليات التنفيذ وفي نفس الوقت نحافظ على النسق العمراني الحديث بهذه المدن.

وتابع معاون وزير الإسكان: " خلال متابعة عمليات التنفيذ لو تم اكتشاف أن بعض المدن تحتاج إلى طرح أراضي سيتم ذلك"، لافتًا إلى أن الاكتفاء بطرح الأراضي السابقة قرار تنظيمي.

وليد عباس طرح الأراضي المدن الجديدة

الخبر التالى:

​وسيلتان للدفع واستثناء وحيد.. 3 خطوات لإنهاء التصالح في مخالفات البناء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا