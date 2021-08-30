مالك "الحدث اليوم": إيقاف مي حلمي شهرًا على الأكثر.. وجلسة صلح قريبا مع أحمد صالح

كتب- محمد عمارة:

قال محمد إسماعيل مالك قناة "الحدث اليوم" إن القناة لم تحذف فيديو الحلقة الأخيرة من برنامج "الحكم" والذي بسببه تم إيقاف الإعلامية مي حلمي، بناء على رغبة أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، مضيفًا أن صالح رفض حذف الفيديو لإثبات أنه انسحب بقرار منه من الحلقة.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن صالح هو من وضع عنوان الفيديو على منصات التواصل المختلفة للقناة، موضحًا أن صالح أراد أن يثبت أنه لم يتم طرده من البرنامج كما يروج البعض.

وقال إسماعيل، إن هناك اجتماع مساء اليوم لإدارة القناة، لتحديد مصير "حلمي" بعد التحقيق معها، موضحًا أن عقوبتها ستكون الإيقاف لمدة أسبوعين أو شهر على الأكثر بناء على التصويت الذي سيحدث في الاجتماع.

وأوضح مالك القناة، أنه يسعى حاليًا لعقد جلسة ودية للصلح بين مي حلمي وأحمد صالح، وإذاعة حلقة بينهما على الهواء مباشرة، لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أنه سيجري بعض التعديلات على شكل البرنامج -الحكم- بنفسه.

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