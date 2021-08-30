​بعد مي حلمي.. أبرز قرارات "الإعلاميين" ضد مقدمي البرامج

كتب- مينا غالي:

أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم 19 بمنع ظهور مي حلمي مقدمة برنامج "الحكم" على قناة الحدث اليوم علي أى وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز قرارات المنع من الظهور التي أصدرتها نقابة الإعلاميين بحق مقدمي برامج في التقرير التالي:

1- في 6 ديسمبر 2020، أصدرت نقابة الإعلاميين القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على أي وسيلة إعلامية ومنعه من مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

2- في 6 ديسمبر 2020، أصدرت النقابة قرارًا آخر، حمل رقم 22 لسنة 2020، نص على منع ظهور ريهام سعيد مقدمة برامج بقناة النهار على أي وسيلة إعلامية، لحين انتهاء التحقيق معها لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

3- في 12 يناير 2021، أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، القرار رقم 5 الذي يقضي بمنع سيد على من الظهور على أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه، وقال إنه بفحص الشكوى ومشاهدة الفيديوهات وجدنا المذكور قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامة مادة ( 8 ) احترام الإعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية.

4- في 26 أغسطس 2019، قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في اجتماعه الطارئ برئاسة د.طارق سعده نقيب الإعلاميين، بمنع تامر أمين مقدم برنامج ( آخر النهار) المذاع علي قناة النهار بممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو أي وسيلة إعلامية أخرى.

وجاء ذلك لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وغير مقيد بجداول النقابة، بالمخالفة لقانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح مزاولة المهنة طبقًا للمادتين 2 و19 من قانون النقابة المشار إليه.

5- في 19 فبراير 2021، عاد مجلس النقابة برئاسة طارق سعدة، وأصدر قرارًا جديدا بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج علي قناة النهار عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، بعد مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

6- في 29 أبريل 2020، قرر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

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