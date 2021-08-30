Masrawy logo white

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية لأربع نقابات فرعية (صور)

06:09 م الإثنين 30 أغسطس 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- مينا غالي:

عقدت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وحضور عضو المجلس محمد الكسار.

وذكر نقيب المحامين، أن حلف اليمين القانونية تضمن معاني مهمة كالأمانة، والشرف، والاستقلال، والحفاظ على سر مهنة المحاماة، مؤكدًا أن حلف اليمين ليس للترديد وإنما ينبغي فهم واستيعاب المعاني التي تضمنها والعمل بها.

وعن الاستقلال، قال نقيب المحامين: "المحامي طائر لا يملكه أحد فهو سيد نفسه، وعندما نتأمل في قمة الاستقلال ندرك معناها الكبير، وعندما تتواجد في المحكمة وتتشارك مع محامين كبار في الدفاع فأنت غير ملزم بخطتهم في الدفاع، ولا يستطيع أستاذك في الكلية إجبارك بالأخذ بوجه نظره".

جلسة حلف اليمين القانونية نقابات فرعية نقيب المحامين نقابة المحامين رجائي عطية

الخبر التالى:

"المتحدة": إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال عبر قنوات "أون سبورتس"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| طب 87% وهندسة 75%.. الأعلى للجامعات الخاصة يقر الحدود الدنيا للتنسيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا