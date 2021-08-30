Masrawy logo white

بالأسماء.. السيسي يوافق على تعيين 364 مندوبًا مساعدًا جديدًا بهيئة قضايا الدولة

05:37 م الإثنين 30 أغسطس 2021
بالأسماء.. السيسي يوافق على تعيين 364 مندوبًا مساعدًا جديدًا بهيئة قضايا الدولة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2021، بشأن تعيين عدد 364 مندوبًا مساعدًا في هيئة قضايا الدولة.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية، والقانون رقم 75 لسنة 1963، بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة لذلك، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في جلسة 26 أكتوبر 2020، و15 نوفمبر 2020، و12 ديسمبر 2020، تقرر تعيين الآتي اسمائهم كمندوبين مساعدين في هيئة قضايا الدولة:

السيسي هيئة قضايا الدولة الجريدة الرسمية

الخبر التالى:

عملية الحقن المجهري داخل مستشفى بداية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| طب 87% وهندسة 75%.. الأعلى للجامعات الخاصة يقر الحدود الدنيا للتنسيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا