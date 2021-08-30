بالأسماء.. السيسي يوافق على تعيين 364 مندوبًا مساعدًا جديدًا بهيئة قضايا الدولة

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2021، بشأن تعيين عدد 364 مندوبًا مساعدًا في هيئة قضايا الدولة.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية، والقانون رقم 75 لسنة 1963، بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة لذلك، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في جلسة 26 أكتوبر 2020، و15 نوفمبر 2020، و12 ديسمبر 2020، تقرر تعيين الآتي اسمائهم كمندوبين مساعدين في هيئة قضايا الدولة: