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السيسي يستعرض خطة تطوير شبكة طرق الصعيد

05:13 م الإثنين 30 أغسطس 2021
السيسي يستعرض خطة تطوير شبكة طرق الصعيد

جانب من الاجتماع

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، ومشروع استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور منفلوط، إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجّه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة المهمة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تأتي ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

السيسي شبكة طرق الصعيد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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