مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لـ"سيمنز".. ويشيد بانتهاء تفاصيل عقد إنشاء القطار السريع

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" العالمية، في حضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة "سيمنز" للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للإنشاءات".

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من كل التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع؛ لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمنز"؛ خصوصًا مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتي تأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين قيادتَي البلدَين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

واستعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع؛ من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيدًا في هذا الصدد بما أبداه مسؤولو شركة "سيمنز" من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين المقبلين؛ ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.