البيئة تنفذ عددا من الدورات التدريبية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات عدد من الدورات التدريبية في مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعي البيئي وتقديم الدعم الفني لمؤسسات المجتمع المدني والشباب، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ببني سويف على مدار يومين في مجال عمل كومات السماد العضوي (الكمبوست) وكيفية تجهيز الأعلاف غير التقليدية لرفع القيمة الغذائية للمتبقيات الزراعية لاستخدامها كأعلاف لتغذية الحيوانات لتقليل الفجوة العلفية.

كما قام الجهاز بتنفيذ ورشة عمل استمرت على مدار ثلاثة أيام لتدريب الشباب في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع (مؤسسة الطبيعة والعلم) بمدينة العبور، حيث تم تدريب الشباب العاملين بالمؤسسة ضمن مشروع تشغيل الشباب في إعادة تدوير المخلفات الزراعية بالعبور والممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تقوم بتفيذه المؤسسة.

ويهدف التدريب إلى إعداد كوادر من داخل المؤسسة قادرة على التواصل مع المجتمع المحلي ونقل مفهوم الزراعة النظيفة وكيفية تطبيقها ونقل ما يتلقونه من خبرات للمزارعين في محيط تواجدهم، وإيجاد فرص عمل خضراء.

تضمنت الدورات التعريف بالطرق المختلفة لإدارة المتبقيات الزراعية للاستفادة الاقتصادية والبيئية منها وتوضيخ مخاطر الحرق، وشرح عملي واف لكيفية عمل واستخدام وتوزيع السماد العضوي لتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، وأيضا طريقة إنتاج عيش الغراب بأقل تكلفة، والاستفادة الكاملة من قش الأرز وحطب الذرة في تغذية الحيوانات.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بدعم العديد من المشروعات القائمة على الاستفادة من الموارد الطبيعية كزراعة الأسطح وإنتاج عيش الغراب، وهي مشروعات لا تحتاج لجهد أو أموال كثيرة، وكذلك المشروعات القائمة على تدوير المخلفات بأنواعها.

كما قامت الوزارة بدعم الشباب من خلال برنامج "تروس" لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم بتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات في مجال الفرز والجمع والتدوير، وتقديم الأدوات والاستشارات اللازمة لتطوير خطط النمو وتنفيذها في أنشطتها اليومية، كما يعمل البرنامج على تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الاستراتيجية والحصول على تمويل.