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بمشاركة ٣٤ من المطارنة والأساقفة.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا بطرس في الكاتدرائية

04:03 م الإثنين 30 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

شهدت الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، الذي توفي أمس.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات التجنيز بمشاركة و٣٤ من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان وأعداد كبيرة من شعب شبين القناطر، وجرت ترتيبات الصلاة كافةً وسط إجراءات احترازية دقيقة، قامت على تطبيقها فرق الكشافة.

وتنيح نيافة الأنبا بطرس مساء أمس عن عمر ناهز ٧٤ عاما، بعد صراع قصير مع المرض، وبعد ١٢ سنة أسقفًا سبقتها ٣١ في الرهبنة.

وألقى قداسة البابا كلمة قدم خلالها التعزية في نياحة الأب الأسقف الجليل الراحل، لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها، مشيدًا بسيرته الفاضلة، التي تميزت بالعطاء والهدوء والالتزام والأمانة.​

البابا تواضروس الأنبا بطرس صلوات تجنيز الأنبا بطرس الكاتدرائية المرقسية

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