من "الشبو" لـ"أبناء الأكابر".. أول تحرك برلماني بشأن ظهور مخدر جديد (أخطر من الهيروين)

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة بشأن ظهور نوع جديد من المواد المخدرة ذات الأصول النباتية، بدأ ينتشر خلال الأشهر الأخيرة، حيث ظهر مخدر جديد في عدد من المحافظات بأسماء متعددة، فتارة يطلقون عليه "الشبو"، وتارة أخرى "الكريستال"، و"الآيس"، ومخدر أبناء الأكابر.

وأضافت عبد الحليم أن هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما في ذلك الهيروين، كما يرتبط تعاطي هذا المخدر بجرائم اغتصاب وقتل وانتحار.

وتابعت عضو مجلس النواب بأن "مخدر (الكريستال) المعروف شعبيًّا بـ(الشبو) مخدر كيميائي من أصل غير نباتي؛ إذ يستخلص هذا المخدر من مادة (الأمفيتامين) الكيميائية، وتفوق خطورة (الشبو) جميع المواد المخدرة؛ لكونه مخربًا لجميع أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية".

وأضافت عبد الحليم أنه بدأ يظهر هذا المخدر وينتشر بقوة وارتفع بالأسواق المصرية لمروجي المواد المخدرة، وظهرت العديد من الجرائم البشعة سجلتها الأجهزة الأمنية لمتعاطي مخدر "الكريستال"، وكثيرًا من الشباب يخوض تجربة التعاطي من باب المغامرة، وينتقل من تجربة التعاطي إلى عالم الجريمة من أجل شراء المواد المخدرة، حتى إن بعض الشباب يردد مقولة شائعة "المخدرات للرجالة"؛ الأمر الذي يعكس حجم الأمية المجتمعية في أوساط الشباب حول خطورة المواد المخدرة.

وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة التحرك لوقف انتشار هذا المخدر، من خلال حملات مكثفة للكشف عن المخدرات؛ لا سيما بين الشباب، كما طالبت بحملات تفتيشية واسعة على المصانع التي تقوم بتصنيع هذه المواد الكيميائية.