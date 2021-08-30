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الأوقاف: افتتاح 11 مسجدا جديدا بـ 5 محافظات.. الجمعة

03:32 م الإثنين 30 أغسطس 2021
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح ( 11 ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و مسجد واحد صيانة وترميمًا، يوم الجمعة المقبل، بخمس محافظات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أنه يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو المقبل حتى تاريخه ( 150 ) مسجدًا، منها ( 130 ) ( إحلالًا وتجديدًا)، و20 صيانة وترميمًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو"السلام مع النفس والكون ".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ديننا دين السلام ونبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي السلام، وتحيتنا في الدنيا سلام ، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام.

وأكد أن السلام والإسلام يرجعان إلى أصل لغوي واحد "سلم"، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ ".

افتتاح مساجد وزارة الأوقاف مسجد

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