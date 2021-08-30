Masrawy logo white

الأوقاف والأعلى للإعلام ينظمان ندوة "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول" بأكاديمية تدريب الأئمة.. السبت

02:14 م الإثنين 30 أغسطس 2021
الأوقاف والأعلى للإعلام ينظمان ندوة "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول" بأكاديمية تدريب الأئمة.. السبت

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم لقاء ندوة بعنوان "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول"، في تمام الـ 11 من صباح السبت المقبل، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الاثنين، أنه يشارك في الندوة الدكتور محمد مختار جمعة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف.

ولفتت إلى أنه سيتم عقب الندوة إقامة بعض الفعاليات المتصلة ببناء الوعي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إيمانا منها بأهمية هذه القضية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطتهما الوطنية والتثقيفية والتوعوية

وزارة الأوقاف أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتور محمد مختار جمعة كرم جبر

الخبر التالى:

صندوق تكريم الشهداء وتبعية مراكز التدريب.. الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا