الأوقاف والأعلى للإعلام ينظمان ندوة "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول" بأكاديمية تدريب الأئمة.. السبت

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم لقاء ندوة بعنوان "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول"، في تمام الـ 11 من صباح السبت المقبل، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الاثنين، أنه يشارك في الندوة الدكتور محمد مختار جمعة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف.

ولفتت إلى أنه سيتم عقب الندوة إقامة بعض الفعاليات المتصلة ببناء الوعي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إيمانا منها بأهمية هذه القضية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطتهما الوطنية والتثقيفية والتوعوية