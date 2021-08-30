Masrawy logo white

الأزهر يدين هجوم "بيني" الإرهابي ويعزي الكونغو في ضحاياه

02:04 م الإثنين 30 أغسطس 2021
الأزهر يدين هجوم "بيني" الإرهابي ويعزي الكونغو في ضحاياه

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الوحشي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء، بإقليم بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشدد الأزهر، في بيان له، الاثنين، على حرمة استباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين، وضرورة الاتحاد في مواجهة هذه الجماعات التي تبرأ من إجرامها كافة الشرائع السماوية.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وذوي الضحايا الأبرياء، داعيًا الله أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.​

الأزهر الشريف هجوم إرهابي جمهورية الكونغو الديمقراطية هجوم بيني الإرهابي

الخبر التالى:

الأوقاف والأعلى للإعلام ينظمان ندوة "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول" بأكاديمية تدريب الأئمة.. السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا