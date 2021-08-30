الأزهر يدين هجوم "بيني" الإرهابي ويعزي الكونغو في ضحاياه

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الوحشي الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء، بإقليم بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشدد الأزهر، في بيان له، الاثنين، على حرمة استباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين، وضرورة الاتحاد في مواجهة هذه الجماعات التي تبرأ من إجرامها كافة الشرائع السماوية.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وذوي الضحايا الأبرياء، داعيًا الله أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.​