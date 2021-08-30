بمناسبة انتهاء فترة عمله.. وزير النقل يستقبل السفير الفرنسي ويشيد بالتعاون المثمر بين البلدين -صور

​بعد تعثر 23 عامًا.. انتهاء تطوير مسرح قصر ثقافة المنيا تمهيدًا لافتتاحه

كتب- مصراوي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

وأعرب السفير الفرنسي عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري الصديق، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في كل المجالات خلال الأعوام الماضية؛ ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورًا كبيرًا ونقلة نوعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل؛ حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة؛ من أهمها تنفيذ مشروع خطي المونوريل (العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر)، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، ومشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخطي القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، وبني سويف/ أسيوط بطول 250 كم، والتي تنفذها شركة "الستوم" الفرنسية.

وقدم الوزير الشكر للسفير الفرنسي على جهوده التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل خلال فترة عمله بمصر .

واستعرض الجانبان عددًا من مشروعات النقل التي تدخل ضمن الحزمة التمويلية التي قدمتها الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية بشأن تنفيذ عدد من المشروعات في مصر؛ مثل تمويل وتصنيع عدد 55 قطارًا من الخط الأول للمترو، بتمويل حكومي فرنسي، وكذا تمويل تنفيذ عدد من المشروعات؛ مثل (إنشاء خط سكة حديد أسوان/ توشكى/ وادي حلفا- وخط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان- ومشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو)، وكذلك تمويل منحة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالخط السادس بالمترو، وقيام شركة "الستوم" بتوطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع شركة "سيماف"؛ حيث أكد الجانبان أهمية الإسراع في كل الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، نظرًا لأهميتها الكبيرة في تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي في مصر.

وتباحث الجانبان حول التعاون القائم في مجال النقل البحري بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والمشغل الفرنسي العالمي CMA في مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على أرصفة من 55- 62 بميناء الإسكندرية.

وأكد وزير النقل ضرورة سرعة الانتهاء من توقيع عقد الشراكة النهائي بين الجانبين، واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف اللقاءات بين شركة "ترانس ديف" الفرنسية، ووزارة النقل المصرية، بشأن رغبة الشركة في إدارة وتشغيل مشروع BRT على الطريق الدائري، ونوها الوزير بأهمية هذا المشروع في تحقيق السيولة المروروية بالطريق الدائري بالتزامن مع تطوير الطريق، لافتًا إلى أن وزارة النقل تنفذ حاليًّا أعمال البنية التحتية بالمشروع، وهو ما يتطلب سرعة الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين .

وقدم السفير الفرنسي الشكر لوزير النقل المصري على التعاون المثمر خلال فترة عمله بمصر، متمنيًا مزيدًا من التوفيق للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري الصديق في كل المجالات.

وأعرب وزير النقل عن تمنياته بالتوفيق للسفير الفرنسي في عمله الجديد، مؤكدًا أن مجال النقل سيظل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مصر وفرنسا.