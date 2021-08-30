مي حلمي| أول تعليق بعد منعها من الظهور ووقف برنامجها على قناة "الحدث اليوم"

كتب- مينا غالي:

نشرت مي حلمي، فيديو لها بعد إعلان وقف برنامجها "الحكم" الذي تقدمه عبر قناة "الحدث اليوم".

الفيديو الذي تم بثه من خلال صفحتها، جاء في مطار دبي، معلقة عليه بالإنجليزية بقولها: "ماذا؟ باي باي"

وكانت قناة "الحدث اليوم" قد أصدرت مساء أمس، بيانا بوقف مي حلمي عن عملها وتحويلها للتحقيق عقب حلقتها مع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق.

وجاء نص البيان كالتالي: "بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي".

زعلق أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك السابق، على واقعة انسحابه من أحد البرامج على قناة "الحدث" من تقديم الإعلامية مي حلمي.

وقال صالح لـ"مصراوي"، إن محمود العسال، المستشار القانوني لقناة "الحدث" ومحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة قناة الحدث، تواصلا معه وقدما اعتذارهما عما حدث من حلمي في أحد البرامج بقناة الحدث عما بدر منها.

وتوجه لاعب نادي الزمالك السابق بالشكر للقائمين على القناة لسرعة استجابتهما، واتخاذ قرار بوقف البرنامج وإيقاف الإعلامية مي حلمي.

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