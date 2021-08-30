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"علمية كورونا": بروتوكول خاص لعلاج الأطفال خلال أيام

01:33 م الإثنين 30 أغسطس 2021
"علمية كورونا": بروتوكول خاص لعلاج الأطفال خلال أيام

الدكتور حسام حسني

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، مستشار وزيرة الصحة للتميز الإكلينيكي، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة العلمية ناقشت إصدار بروتوكول علاج كورونا خاص بالأطفال، ومن المقرر إصداره خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الذي عقدت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، لشرح التحديثات الأخيرة ببروتوكول علاج مرضى كوفيد-19، للأطباء بمستشفيات الصدر والحميات والعزل.

وقال "حسني" إن اللجنة العلمية راعت منذ بداية أزمة كورونا وضع علاجات خاصة لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، لمنع تفاقم الحالات بعد الشفاء.

وحذر رئيس اللجنة العلمية من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، أو صرفها دون داع لمرضى كورونا، لافتا إلى إضافة أدوية جديدة للسيطرة على أعراض كوفيد-١٩ قبل تضاعفها، مما يقلل دخول المرضى للمستشفيات.

الدكتور حسام حسني وزارة الصحة بروتوكول خاص لعلاج الأطفال علاج الأطفال فيروس كورونا

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