خاص| تحرك جديد من التنمية المحلية بشأن انتظار السيارات في الشوارع

كتب- محمد نصار:

رد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة على الجدل الدائر بشأن قانون انتظار المركبات بالشوارع المعروف إعلاميا بقانون السايس.

وقال قاسم لمصراوي، إنه تجرى الآن عملية المراجعة والتقييم لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها.

وتابع وزير التنمية المحلية: جارى المراجعة والتقييم لكافة الإجراءات التي أتخذت وفقا للقانون 150 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية 5 لسنة 2021.

وبشأن تحصيل رسوم ٣٠٠ جنبه شهريا مقابل ركن سيارات المواطنين أمام منازلهم، قال إن هءا الكلام غير دقيق والمرجع الوحيد في هذا الأمر هو نص القانون ولائحته التنفيذية.