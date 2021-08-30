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بعد قليل.. إقامة صلوات تجنيز الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

12:15 م الإثنين 30 أغسطس 2021
بعد قليل.. إقامة صلوات تجنيز الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الأنبا بطرس

كتب- مينا غالي:

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر الساعة الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم الاثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كان نيافة الأنبا بطرس قد توفي مساء أمس بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ ٧٤ سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٤٣ سنة منها ١٢ سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

وقالت الكنيسة في بيان لها: قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها في عمله الرعوي في إيبارشيته، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة، نثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥ : ٢١). خالص العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية.

الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الكاتدرائية المرقسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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