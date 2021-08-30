اللجنة العلمية تشرح للأطباء التحديث الجديد لبروتوكول علاج كورونا

كتب - أحمد جمعة:

عقدت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، "وبيبنار" علمي لشرح التحديثات الأخيرة ببروتوكول علاج مرضى كوفيد-19، للأطباء بمستشفيات الصدر والحميات والعزل.

ترأس المؤتمر العلمي، الدكتور حسام حسني مستشار وزيرة الصحة للتميز الإكلنيكي، ورئيس اللجنة العلمية، وبحضور أعضاء اللجنة والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي المهني.

وقال الدكتور حسام حسني، إن اللجنة العلمية حريصة على متابعة مستجدات الوضع الوبائي لكورونا محليا وعالميا يوما تلو الآخر، وإضافة كل جديد من أدوية إلى بروتوكول العلاج تماشيا مع الدراسات العلمية عن فعالية الأدوية ونتائجها.

وأوضح أنه تم اضافة بعض الأدوية إلى البروتوكول المحدث لضمان عدم وصول مرضى كورونا إلى مراحل حرجة، وتقليل فترة تواجدهم في المستشفيات.