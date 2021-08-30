مي حلمي| طلاق وتجميل واعتزال.. أزمات المذيعة قبل قرار منعها من الظهور​

كتب- مينا غالي:

تصدرت أزمة المذيعة مي حلمي مع أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق التريند مؤخرًا، وذلك بعد انسحابه على الهواء خلال حلقته معها بسبب مشادة وقعت بينهما، حيث أكد أحمد صالح "لمصراوي"، أنها تعمدت إلقاء أسئلة استفزازية عليه دون إعطائه الفرصة للرد.

ويستعرض "مصراوي" أزمات عديدة واجهت مي حلمي خلال الفترات السابقة جعلتها حديث "السوشيال ميديا" على النحو التالي:

1- أحدث انفصال "مي" عن المطرب محمد رشاد بعد عام ونصف من الزواج جدلاً واسعًا، فقد كان هذا الطلاق الثالث لهما، حيث تعرض رشاد لمشاكل مالية وإنتاجية، وإثرها قررت مي الانفصال عنه، بعد زيجة لم تدم أكثر من عام.

وواجهت تلك الزيجة مشاكل عدة فى البداية من الأسرتين، حيث توقف الزواج، ثم عاد مرة أخرى بعدها بعدة أشهر.

2- كما أثارت مي اهتمام جمهورها بسبب شائعة إجراءها "عمليات تجميل"، حيث تحدثت معها المخرجة إيناس الدغيدي خلال تقديمها برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في رمضان 2020 على شاشة "القاهرة والناس" حول هذا الأمر، وردت عليه مي حينها بأنها "صغيرة وابنة الثلاثين عاما ولا تحتاج للتجميل وإنها حتى اللحظة لم تفعل أي شيء سوى نفخ شفتيها".

3- وواجهت مي حلمي في يوليو الماضي شائعات ارتباطها بالإعلامي تامر شلتوت بعد ظهورهما في صورة سويا، وهو ما نفاه الطرفان، وكتبت "مي" ستوري على "إنستجرام" قائلة: "هو أي حد يتصور معايا يبقى خطيبي ما تعقلوا بقى".

4- وواصلت مي حلمي إثارتها للجدل بعدما فاجأت متابعيها بإعلان نيتها اعتزال العمل الإعلامي، ثم أعلنت عودتها للعمل في نفس اليوم.

5- واختتمت "مي" أزماتها بعدما استضافت أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، ووقعت مشادة بينهما، أدت لانسحاب صالح من البرنامج.. وعقب الواقعة قرر مجلس إدارة قناة "الحدث" إيقاف مي وبرنامجها، واستتبعه قرار مماثل من نقابة الإعلاميين.