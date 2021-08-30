رئيس الأسقفية ينعى الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

كتب- مينا غالي:

تقدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، بخالص التعازي لشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى نياحة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها.

وأضاف رئيس الأساقفة: نشكر الله على حياته كخادم أمين قدم نفسه للخدمة والرعاية بإخلاص ونتضرع ونصلى لله القدير أن يسكب تعزية في قلوب شعب إيبارشيته والكنيسة كلها.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس، وفاة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر بعد صراع مع المرض.