مدبولي يكشف موعد تشغيل مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات

مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر يعتبر صرحا عملاقا، هدفه إنتاج 8 لقاحات رئيسية تخدم المواطنين الذى كانت مصر تقوم بإنتاجه فى أوقات سابقة ولكنها توقفت عن إنتاجه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مدبولي عقب جولته التفقدية صباح اليوم لمجمع مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بالمنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر يرافقه وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وأحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار مدبولي إلى أنه فى نهاية نوفمبر القادم سيكون هذا الصرح جاهزًا وإجراءات التشغيل تكون قد انتهت بالاتفاق مع إحدى الشركات لتشغيله، موضحًا أنه مقام على حوالي 15 فدانا ما يعيد قدرتنا على التصنيع المحلي والذى يعتبر أمنا قوميا لمصر.​