السيسي يتابع الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية

كتب- محمد سامي:

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.