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السيسي يتابع الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية

09:52 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الطرق الجديدة السيسي الشركة الوطنية للطرق بسام راضى

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