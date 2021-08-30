مصدر بـ "الكهرباء":٣٠٪ زيادة في معدلات الاستهلاك بسبب الحرارة الشديدة

كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة،أن هناك تعليمات مشددة صدرت من قبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تتضمن مراعاة الدقة في قراءة العدادات وحساب استهلاكات المشتركين بدقة متناهية، مؤكدا أنه لن يقبل حدوث أي خطأ في فاتورة واحدة خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا للقضاء على شكاوى القراءات وأخطاء الفواتير.

وشدد المصدر في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إلى أنه رغم الارتفاع الشديد في معدلات الاستهلاك التي زادت بنسبة تجاوزت 30 % بسبب الحرارة الشديدة على مدار الفترة الماضية تحديدا إلا أنه تم رصد انخفاض معدلات شكاوى المواطنين من انقطاع التيار لمدة طويلة.. مؤكدا أن ذلك يثبت أن كل شئ تحت السيطرة تماما وأن استقرار التيار هو أكبر دليل على ذلك بفضل الاستعدادات والاجراءات التي اتخذت لتحسين أداء الشبكة القومية.

وأوضح أن من يستهلك 50 كيلو وات ساعة شهريا عددهم أكثر من 3.2 مليون فاتورة، وتكون قيمة تلك الفاتورة الفعلية 65 جنيها يتحمل المواطن 30 جنيها فقط تتحمل الدولة 35 جنيها.

وأضاف أن من يستهلك 100 كيلو وات ساعة شهريا وعددهم اكثر من 4.1 مليون فاتورة تكون قيمة تلك الفاتورة الفعلية 121 جنيها يتحمل المواطن 55 جنيها فقط تتحمل الدولة 66 جنيها تقريبا، وبالنسبة لمن يستهلك 200 كيلو وات شهريا وعددهم اكثر من 10 مليون مشترك تكون قيمة الفاتورة الفعلية لهم 242 جنيها يتحمل المواطن 160 جنيها تتحمل الدولة 78 جنيه تقريبا.

وأوضح أنه إذا زاد الاستهلاك عن الـ 200 كيلو وات ساعة سينتقل المشترك إلى الشريحة الرابعة فمثلا لو الاستهلاك 250 كيلو وات تكون التكلفة الفعلية لهم 424.7 جنيه يتحمل المواطن 313 جنيها تتحمل الدولة 111.7 جنيه، مشيرا إلى أن الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة يكون عدد الفواتير المطابق لتلك الشريحة حوالي 7 مليون فاتورة لافتا إلى أن تكلفة الـ 350 كيلو الفعلية على الدولة 424 جنيها يتحمل المواطن منهم 325 وتتحمل الدولة 99 جنيه.

وأوضح أنه بالنسبة للفاتورة التي يكون استهلاكها 450 كيلو وات ساعة تكون قيمة الفاتورة الفعلية 546 جنيها يتحمل المواطن 441 جنيها تتحمل الدولة 105 جنيهات، أما إذا كانت 550 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة الفعلية 667 جنيها يتحمل المواطن 569 جنيها تتحمل الدولة 98.3، وإذا تعدى الاستهلاك الشهري 650 كيلو وات تكون قيمة الفاتورة الفعلية 788 جنيها يتحمل المواطن 697 جنيها وتتحمل الدولة 91.7 جنيه.

وأكد أنه إذا زاد استهلاك المشترك عن 605 كيلو وات فلن يحصل المشترك على دعم ويكون سعر الكيلو 128 قرش وإذا تعدى الـ 1000 كيلو يكون سعر الكيلو 145قرشا.

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