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صيف أكثر سخونة وأمطار 5 أيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 8 أيام المقبلة

11:44 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
صيف أكثر سخونة وأمطار 5 أيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 8 أيام المقبلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 8 أيام المقبلة


كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.

وقال شاهين لمصراوي، إنه وفقًا للتقارير التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول دراسة أجرتها مؤخرا، أثبتت أن صيف هذا العام هو الأكثر سخونة وحرارة منذ خمس سنوات ماضية، لافتًا إلى أن ارتفاعات الحرارة تستمر حوالي 8 أيام مقبلة.

وأضاف، أن السبب الرئيسي وراء تلك الارتفاعات يرجع إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع والتي تسببت في حرائق غابات في بعض الدول، بالإضافة إلى ارتفاعات شديدة في بعض الدول الأخرى.

وأشار "شاهين"، إلى فرص سقوط أمطار اعتبارًا من اليوم وحتى السبت المقبل، على مناطق من سلاسل جبال الأحمر وجنوب البلاد، موضحًا أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، وقد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مرتفعة ومستمرة طوال الفترة المذكورة، حيث تتجاوز الـ 90% على السواحل الشمالية وتصل لـ 85% على القاهرة والوجه البحري.

ونصح شاهين المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، مع ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه أثناء النهار وخلال فترات الليل.

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