السيسي: الزيادة السكانية أثرت على دعم رغيف الخبز

شبين الكوم - أ ش أ:

حث الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين على المحافظة على ما تبقى من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن التعدي على تلك الأراضي هو القضية الأساسية في الريف المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، برؤساء التحرير والإعلاميين خلال جولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية.

وأكد أن الزيادة السكانية هي قضية رئيسية أثرت على دعم رغيف الخبز، لافتا إلى أنه من المصلحة العامة تنظيم هذه الزيادة بما توفير حياة كريمة للمواطن.