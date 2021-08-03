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السيسي: الزيادة السكانية أثرت على دعم رغيف الخبز

10:06 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
السيسي: الزيادة السكانية أثرت على دعم رغيف الخبز

السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية

شبين الكوم - أ ش أ:

حث الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين على المحافظة على ما تبقى من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن التعدي على تلك الأراضي هو القضية الأساسية في الريف المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، برؤساء التحرير والإعلاميين خلال جولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية.

وأكد أن الزيادة السكانية هي قضية رئيسية أثرت على دعم رغيف الخبز، لافتا إلى أنه من المصلحة العامة تنظيم هذه الزيادة بما توفير حياة كريمة للمواطن.

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السيسي الزيادة السكانية دعم رغيف الخبز الريف المصري

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