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رئيس الشيوخ يوجه بسرعة إنجاز مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة

09:57 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
رئيس الشيوخ يوجه بسرعة إنجاز مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، حديثه للمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثلا عن الحكومة: "نرجو أن يكون العمل على قدم وساق في المبنى الخاص بالمجلسين في العاصمة الإدارية الجديدة، والحرص كل الحرص على إنجاز مقر مجلس الشيوخ في ذات التوقيتات المحددة للمبنى الخاص بمجلس النواب، لأنهما شقيقين، لذا نرجو ونناشد بإنجاز المبنى الخاص بمجلس الشيوخ فى خلال الفترات القليلة المقبلة".

وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:"المبنى سيكون مميز جدًا، والتصميم سيكون في غاية الروعة والجمال والتيسير على الأعضاء في الانتقال والحركة والدخول والخروج من وإلى القاعة العامة، ونؤسس لمبنى يظل قرون مقبلة".

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن الحكومة متمثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حريصة على التعاون مع المجلسين، واتضح ذلك جليًا في التعامل مع طلبات الدوائر الخاصة بالمواطنين، والجميع يتجرد من المصلحة الشخصية للمصلحة العامة للوطن والمواطن، متابعا: "مجلس الشيوخ حقيقة زاخر بالكثير من الكفاءات الفنية في كافة المجالات بما جعل يكون هناك نوع من تبادل الفكر المثمر للوصول إلى ما هو ربما خارج الصندوق وكله فى النهاية يصب فى صالح المواطن"، متوجهًا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على الحرص الشديد والاستجابة لمطالب المواطنين.

العاصمة الإدارية مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق

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