"هعمل كل شئ طيب".. السيسي يوجه رسالة لأهالي الريف

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة تنفيذ برنامج حياة كريمة كانت أهم المشاكل عند تخطيطه، وليس آلية التنفيذ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "لو في كوبرى محتاجين ننفذه كان بياخد سنتين و3، لكن حاليا إحنا بنعمل كوبري في 3 شهور مش 3 سنوات، والدنيا كلها بتتغير عشان نسعد الناس".

وتابع السيسي: "قضية الريف المصري مش اللي إحنا هنعمله، القضية الموجودة في الريف المصري هي الاعتداء على الأراضي الزراعية".

واستكمل: "لما كلنا نستخدم الأراضي ونتعدى عليها، لو (تعدينا) على 60 أو 70 مليون والمتاح من الأراضي 6 مليون فدان، المزارعين هيشتغلوا فين؟ النهاردة بخرج من البيت أروح الأرض أزرع، لكن مع الوقت هروح في مكان تاني وبالتالي تكلفة العمل أو الحصول على الأموال أصبحت تجابه ظروف غير طبيعية".

وقال الرئيس: "إن شاء الله هنعمل كل شئ طيب للناس، لما قلنا الطرق والري والصرف الصحي، وتحسين مياه الشرب، وتحسين مرفق الكهرباء، لتكون مثل المدن، وده كله بيتعمل، لكن لي طلب واحد فقط حافظوا على الأراضي الزراعية".