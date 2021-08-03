رئيس الشيوخ: المواطن لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه

كتب- مصراوي:

عبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، عن فخره واعتزازه بمشاركته بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ"، لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، مؤكدًا على أن الفخر أن نجلس اليوم لنراجع الماضي من أجل مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن"إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وذلك في ضوء اللقاءات التي يعقدها الحزب، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الكمال لله واحده، ولا نقول أننا بلغنا الكمال، ولكن أداءنا بدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلاشك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضي، والفخر أن نعترف بوجود الإيجابيات والسلبيات.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن المواطن في الشارع لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه، ونحن أصبحنا أمام شعب له حس سياسي مختلف، والمواطن يلمس الإختلاف والصورة المختلفة عن الحياة البرلمانية في مصر، متطرقا بحديثه أيضا إلى التجاوب الكبير الذي تم ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وتطرق رئيس حزب مستقبل وطن، بحديثه لأداء الأحزاب تحت قبة البرلمان بغرفتيه، مؤكدًا على أن الأداء مختلف والجميع وضع مصلحة الوطن على أولوياته دون النظر لمصلحته الشخصية، مؤكدًا على أن شهادته في حزب مستقبل وطن مجروحة، ولكن أداءه كان مميز ومختلف وجميعنا نطمع للأفضل والأحسن خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على أن حزب مستقبل وطن قام بدور كبير بدور الانعقاد الأول ونجح في تغير رؤية الأعضاء عن مهامهم الحقيقة تحت قبة البرلمان، وردود فعل المنصات بما يرتقي بالعمل البرلماني من جميع أطرافه، بحيث لمسنا مشاركة حقيقة من الأعضاء في مهامهم البرلمانية قائلا:"حرصنا على تغيير رؤية نواب البرلمان تجاه مهامهم الحقيقة تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ وأنهينا عصر أننا نجيب النواب من البهو والجميع أصبح متفهم لدوره ونسب الحضور أصبحت أعلى من الماضي".

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن حاسة عضو مجلسي النواب والشيوخ، اختلفت عن الماضي بشأن مهامه النيابية والجميع أصبح مقدر دوره وموقف الذي يأخذه من أجل الوطن والمواطن"، موجهًا التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا على أنه قام بدوره على أفضل كفاءة وكل عضو حصل على حقه في التعبير عن رؤيته وموقفه.